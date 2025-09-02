Carouge: une cycliste chute et se blesse sérieusement à la tête

Keystone-SDA

Une cycliste a chuté de son triporteur électrique à Carouge (GE) lundi vers 15h50. Sérieusement blessée à la tête, elle a été emmenée aux urgences. Les raisons de l'accident sont encore à déterminer. La police recherche des témoins.

(Keystone-ATS) Roulant depuis la route de Drize, le véhicule a fait une embardée, puis versé sur le flanc droit. La cycliste a été violemment désarçonnée et a heurté le sol avec sa tête, a indiqué la police genevoise mardi. Son pronostic vital a été engagé, avant d’être finalement levé. Les éventuels témoins sont priés de s’annoncer à la brigade routière et accidents.