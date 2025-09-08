La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Carouge: une voiture fait une embardée et finit dans une vitrine

Keystone-SDA

Deux personnes ont été légèrement blessées lundi en début d'après-midi à Carouge après qu'une voiture est sortie de la route. Le véhicule s'est encastré dans la vitrine d'une quincaillerie.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’automobiliste a été légèrement blessé, indique Lena Keller, chargée de communication de la police cantonale, confirmant une information de la Tribune de Genève. Il a été transporté aux urgences en ambulance.

Le conducteur, âgé de 88 ans, avait perdu le contrôle de son véhicule dans des circonstances encore à éclaircir. Une piétonne a en outre été légèrement blessée, sans toutefois nécessiter de prise en charge médicale. La rue a été fermée à la circulation pendant l’intervention.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
66 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
13 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision