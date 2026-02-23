Cassis: le Conseil de paix «a surtout sa valeur» pour Gaza

Keystone-SDA

Le Conseil de paix a "surtout sa valeur" dans le cadre du plan américain sur la bande de Gaza, selon Ignazio Cassis. Le "problème" est que le périmètre a été élargi au monde entier, raison pour laquelle le Conseil fédéral veut une réflexion plus poussée.

(Keystone-ATS) «La Suisse est en train de soutenir de manière musclée ce plan de paix qui vient de passer à la deuxième phase», a affirmé lundi le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à quelques journalistes à Genève. Il a relevé la difficulté extrême de la tâche mais «la direction est bonne».

Selon lui, le Conseil de paix est accepté par toutes les parties à Gaza. En revanche, la Suisse, qui a participé comme observatrice à la première réunion jeudi dernier à Washington, doit encore examiner la portée plus générale prévue désormais dans la charte de cette nouvelle entité.

«Nous sommes en train de préparer » les discussions du Conseil fédéral sur la position suisse sur cette question, explique encore le conseiller fédéral.