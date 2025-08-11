Cassis reçoit le ministre britannique des Affaires étrangères

Le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy a effectué sa première visite officielle en Suisse. En marge du 78e Festival du film de Locarno, il a qualifié la Suisse de "partenaire le plus proche et le plus précieux de la Grande-Bretagne".

(Keystone-ATS) Le partenariat entre les deux pays est « un modèle de diplomatie », a déclaré David Lammy. Tout comme les années 1920, époque des Accords de paix de Locarno, la période actuelle est elle aussi marquée par une « quête de clarté, de force et de conviction ».

Nous vivons dans une ère « post-humaine » et la société est en train de se réinventer, a déclaré le ministre britannique des Affaires étrangères à Locarno. « Si nous agissons ensemble, nous pouvons changer le cours des choses », estime-t-il.