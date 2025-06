Cassis rencontre Gideon Saar après avoir sondé les Palestiniens

Keystone-SDA

Ignazio Cassis a entamé mercredi un dialogue en tête à tête avec son homologue israélien Gideon Saar à Jérusalem. Auparavant, il a sondé le Premier ministre palestinien Mohammad Mustafa pour évaluer quel pourrait être le rôle de l'Autorité palestinienne à l'avenir.

(Keystone-ATS) « Je suis ravi que nous ayons pu coordonner cette réunion », a affirmé M. Saar au conseiller fédéral, après l’avoir accueilli avec une chaleureuse accolade. Aucune déclaration préliminaire supplémentaire n’a été faite.

M. Cassis souhaite thématiser avec son homologue les préoccupations des humanitaires dans la bande de Gaza. Mardi soir, peu après son arrivée en Israël, il avait rencontré les représentants de plusieurs entités actives dans le territoire.

Mercredi, le conseiller fédéral a aussi sondé auprès du Premier ministre palestinien le rôle qui pourrait être celui de l’Autorité palestinienne à l’avenir, dans la préparation de la conférence prévue à New York la semaine prochaine pour une solution à deux Etats. Les Palestiniens souhaitent que la réunion aboutisse à un engagement clair de la communauté internationale pour relancer ce scénario.

« Pour la Suisse, la question de la reconnaissance de la Palestine s’inscrit comme l’aboutissement d’un processus politique crédible amenant à une solution à deux Etats », a affirmé à un journaliste de Keystone-ATS sur place le porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Nicolas Bideau, au terme de la rencontre. « Cette crédibilité s’appuie sur une paix durable et des garanties de développement et de sécurité pour Israël et la Palestine », a-t-il ajouté.

« Nous avons rencontré un Premier ministre pragmatique », affirme-t-il encore. Les Palestiniens veulent également convaincre les Etats-Unis de l’intérêt pour tous d’une solution à deux Etats.