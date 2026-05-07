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Cassis veut que l’OSCE anticipe les défis technologiques à venir

Keystone-SDA

L'anticipation des défis scientifiques et technologiques à venir doit constituer un chantier de premier plan pour l'OSCE, selon son président en exercice Ignazio Cassis. Jeudi à Genève, le conseiller fédéral a appelé les membres à collaborer "pragmatiquement".

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(Keystone-ATS) «Si personne ne les gouverne, elles nous gouverneront», a-t-il insisté sur les technologies, au début d’une conférence de deux jours de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) au CERN.

Il faut identifier les technologies avant qu’elles ne posent des problèmes à la société, ajoute M. Cassis.

Une tâche que l’Anticipateur de Genève pour la diplomatie scientifique (GESDA) mène depuis plusieurs années. M. Cassis a chargé la GESDA d’éclairer les membres de l’OSCE sur cette question cette année. Après la phase d’identification, il souhaite une évaluation commune pour diminuer les divergences et une collaboration «pragmatique» là où les intérêts convergent.ration «pragmatique» là où les intérêts convergent.

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