Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

En Suisse, les viaducs sont contrôlés tous les cinq ans 15. août 2018 - 13:31 L’écroulement mardi d’un viaduc à Gênes, dans le nord de l’Italie, a choqué le monde entier. La recherche de victimes était toujours en cours mercredi. Le bilan provisoire fait état de 38 morts et de nombreux blessés. En Suisse, de tels ouvrages font l’objet d’une surveillance très stricte. La catastrophe s’est déroulée mardi vers midi. Retour sur le déroulement des événements. Surveillance stricte en Suisse En Suisse, il y a aussi des ponts datant des années 1960. Mais selon Jürg Röthlisberger, directeur de l’Office fédéral des routes (OFROU) cela ne pose pas de problème. «Il n'y a pas de ponts vieux ou modernes. L'essentiel réside plutôt dans l'entretien continu de ces infrastructures», a-t-il expliqué mardi dans l'émission 10 vor 10 de la télévision alémanique. Un avis partagé par Eugen Brühwiler, responsable du Laboratoire de maintenance, construction et sécurité des ouvrages à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, interrogé par le journal télévisé de la télévision romande. Il a rappelé qu’en Suisse, une inspection principale des ponts est menée tous les cinq ans. Les aspects de construction les plus critiques sont passés en revue, notamment les joints de dilatation.