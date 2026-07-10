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CEDH: la Suisse a violé la liberté d’expression du Courrier

CEDH : la Suisse a porté atteinte à la liberté d'expression de *Le Courrier*
CEDH : la Suisse a porté atteinte à la liberté d'expression de *Le Courrier* Keystone-SDA

La Suisse a violé la liberté d'expression du journal Le Courrier dans l'affaire qui opposait celui-ci à l'homme d'affaires Jean Claude Gandur. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) l'a condamnée dans un arrêt rendu jeudi à Strasbourg.

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1 minute

(Keystone-ATS) «C’est une décision historique», a estimé vendredi le journal. «Ce jugement aura des répercussions globales pour la liberté d’expression en Suisse, notamment dans les médias», selon lui.

L’homme d’affaires avait porté plainte il y a 11 ans au civil et au pénal après un portrait de lui dans Le Courrier dans le cadre de la discussion sur l’extension du Musée d’art et d’histoire (MAH) de Genève. L’article mentionnait les activités de trading du pétrole de Jean Claude Gandur en Afrique.

Le mécène avait gagné en appel puis devant le Tribunal fédéral (TF) mais le journal avait contesté il y a quatre ans le jugement devant la CEDH. La Cour condamne la Suisse à verser au Courrier 52’600 euros (environ 48’450 francs) pour frais et dépens et 4000 euros (près de 3700 francs) pour dommage moral.

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