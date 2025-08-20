Cent jeunes invités à une session spéciale à Neuchâtel

Keystone-SDA

Les jeunes du canton de Neuchâtel, âgés de 14 à 20 ans, sont invités à faire entendre leur voix. Une session spéciale sera organisée le 28 octobre dans la salle du Grand Conseil pour permettre à 100 d'entre eux de faire entendre leurs positions sur des sujets d'actualité.

2 minutes

(Keystone-ATS) «Appelée à perdurer, la session des jeunes, baptisée «100 voix», vise à renforcer la participation citoyenne des jeunes et à les sensibiliser au fonctionnement des institutions cantonales», a indiqué mercredi le canton de Neuchâtel. «100 voix» a été pensé comme un outil de participation politique complémentaire aux parlements des jeunes, qui existent dans quatre communes.

Tous les jeunes du canton de Neuchâtel, âgés entre 14 et 20 ans, soit environ 14’000 adolescents, reçoivent cette semaine une invitation personnelle par courrier postal les invitant à s’inscrire à «100 voix». Parmi les personnes inscrites, un tirage au sort, permettant une représentativité de l’âge, du genre, de la commune et du niveau de formation, sera organisé.

Réflexions en amont

«Afin de préparer la session, des groupes de réflexion seront mis en place en collaboration avec des partenaires de terrain», a précisé le canton. Ils permettront à une partie des jeunes qui ne participeront pas à la journée du 28 octobre de s’impliquer autrement.

Ces groupes, réunis en amont de l’événement, offriront un espace pour échanger et formuler des premières propositions autour des six thématiques qui seront discutées au Château. Les sujets proposés lors de cette journée seront les discriminations et violences de genre, la santé mentale et le numérique, l’impact de la dette sur le budget des jeunes, l’adaptation au changement climatique, l’accès des jeunes à la culture et la participation à la vie politique.

Des députés, issus de différents partis politiques, seront présents lors des travaux en groupes thématiques afin de conseiller les jeunes. Emile Blant, président du Grand Conseil, co-présidera la restitution des propositions en plénière.

Les positions adoptées lors de la session des jeunes seront transmises au Grand Conseil sous la forme de pétitions. Le parlement en débattra ultérieurement et décidera de la suite à y donner.