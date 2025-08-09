La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Centaines de milliers de personnes à Zurich pour la Street Parade

Keystone-SDA

Samedi, à 14h00 précises, les Love Mobiles de la 32e Street Parade de Zurich se sont mises en marche. Les principaux accessoires des fêtards pour cette édition très estivale sont les éventails et les bouteilles d'eau.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les visiteurs avaient déjà chaud avant de bouger, mais ils ont encore un peu plus chaud en dansant. Les perles de sueur se sont rapidement ajoutées au maquillage scintillant et au bodypainting.

Par une chaleur de 33 degrés, les 29 Love Mobiles ont commencé leur long cortège qui doit les mener jusqu’en soirée de la rive droite de la rade jusqu’à la rive gauche.

Le service de secours de la ville rappelle aux visiteurs de boire beaucoup d’eau. Le long du parcours deux installations d’arrosage permettent à des centaines de danseurs de se rafraîchir en même temps.

