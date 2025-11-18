Centrale de biogaz à La Chaux-de-Fonds: nouvelle étape franchie

Keystone-SDA

Le projet de centrale de biogaz à La Chaux-de-Fonds (NE), qui a pris du retard, a franchi une étape importante. Agriteos a obtenu le plan d’affectation spéciale valant permis de construire par la commune et le canton de Neuchâtel.

2 minutes

(Keystone-ATS) «Cette autorisation ouvre la voie au lancement du chantier au printemps 2026, avec une mise en service prévue en 2028», ont indiqué mardi Agriteos, la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture (CNAV), Viteos, le canton de Neuchâtel et la Ville de La Chaux-de-Fonds dans un communiqué.

En raison de l’ampleur du projet, Agriteos avait dû faire une demande de plan d’affectation spéciale, qui a été déposée en février 2023. L’autorisation de construire est devenue définitive et exécutoire en septembre, «grâce au soutien de la commune et du canton», peut-on lire dans le communiqué.

Derrière Agriteos se rassemblent la CNAV, Viteos, la société d’agriculture de La Chaux-de-Fonds, le syndicat des productrices et producteurs de lait de la région, ainsi que 46 agricultrices et agriculteurs locaux. «Cette alliance entre gestionnaire de réseau multiénergie et monde paysan illustre la capacité d’un territoire à unir ses forces pour répondre aux défis climatiques et énergétiques», peut-on lire dans le communiqué.

Investissement de 13 millions

La centrale de biogaz, implantée au pied du Chemin Blanc, représentera un investissement de 13 millions de francs. Elle traitera chaque année près de 50’000 tonnes de substrats agricoles et de déchets verts pour produire environ 14 GWh de biométhane, soit l’équivalent de la consommation en chaleur de 1400 ménages.

Dotée de cinq cuves et d’une sphère de stockage à double membrane, celle-ci comptera parmi les plus grandes centrales de biogaz à partir de biomasse en Suisse. «Une attention particulière a été portée à son intégration architecturale et paysagère, afin qu’elle reflète la modernité et la durabilité du projet», ont précisé les partenaires du projet.