Centrale solaire sur rails: la SNCF s’associe à Sun-Ways

Keystone-SDA

Le Groupe SNCF évalue la pertinence de déployer la technologie de la start-up Sun-Ways, basée à Ecublens (VD). Un contrat de collaboration a été signé en novembre 2025, permettant à l’opérateur ferroviaire français de devenir partenaire de la première centrale solaire amovible au monde, installée sur une voie ferrée en exploitation à Buttes (NE).

(Keystone-ATS) La SNCF suit l’avancée du projet «pour étudier notamment l’impact de ces installations entre les rails sur les opérations de maintenance», ont indiqué lundi Sun-Ways et le groupe français dans un communiqué commun. La collaboration permet à l’opérateur français d’accéder immédiatement à des données, aux retours d’expérimentation et à l’expertise technologique développée par la start-up.

Le groupe SNCF, 1er consommateur d’électricité de France et 2e propriétaire foncier du pays, «évalue activement des solutions innovantes de solarisation de ses fonciers. Le rapprochement avec Sun-Ways s’inscrit dans cette dynamique», peut-on lire dans le communiqué.

La collaboration se poursuivra jusqu’à l’achèvement du projet pilote en avril 2028. Elle devrait permettre au Groupe SNCF «d’évaluer la pertinence à déployer ce type de technologies sur le réseau ferré français», ont noté les deux partenaires.

Sur le réseau français ?

L’innovation Sun-Ways est opérationnelle à Buttes depuis le 24 avril 2025. Elle porte sur un tronçon d’une centaine de mètres linéaires sur une ligne de transN. Ce sont 48 panneaux solaires qui sont installés. Les connexions électriques sont sécurisées à l’intérieur des panneaux. La propreté peut être garantie grâce à des systèmes de nettoyage sous forme de brosse cylindrique qui se place en queue de train.

Différents tests sont réalisés par Sun-Ways durant l’exploitation. Il s’agit par exemple de tests de pose/dépose des panneaux photovoltaïques, d’analyse d’éblouissement, d’inspections de la voie (mesure de l’écartement, etc.) ou d’impacts sur les opérations de maintenance ferroviaire.