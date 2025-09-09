La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Centrales hydroélectriques: les Chambres fédérales divisées sur le droit de recours des organisations

Keystone-SDA

Les Chambres restent divisées sur le projet visant à simplifier et accélérer les procédures d'autorisation pour les énergies renouvelables. Le National tient au droit de recours des organisations environnementales contre les 16 projets de centrales hydroélectriques.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Dans son projet, le Conseil fédéral prévoit notamment que les possibilités d’opposition soient limitées. Par deux fois, le Conseil des Etats s’est montré plus dur, excluant tout recours des organisations environnementales pour les seize grands projets de centrales hydroélectriques que le peuple a validés dans les urnes l’été dernier.

Par 102 voix contre 91, la Chambre du peuple a décidé mardi de s’en tenir à son compromis, à savoir que les recours ne doivent être possibles que s’ils sont déposés conjointement par trois organisations. Le PLR et l’UDC voulaient suivre le Conseil des Etats.

Les Chambres s’opposent encore sur quelques points secondaires. Le dossier repart au Conseil des Etats.

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
16 J'aime
20 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
66 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 Commentaires
Voir la discussion
