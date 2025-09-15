Centre de stockage cantonal à Givisiez: début des travaux

Keystone-SDA

Les travaux du centre de stockage interinstitutionnel cantonal à Givisiez (FR) sont lancés. La durée du chantier est estimée à un peu plus de trois ans. Le déménagement des collections est prévu courant 2028 et s’étendra sur environ une année.

1 minute

(Keystone-ATS) «Les procédures administratives sont levées, à la suite d’un accord trouvé avec les recourants. Le chantier peut donc débuter», a indiqué lundi le canton. Les premières activités consistent en des mesures préparatoires de sécurisation. Le terrassement débutera en septembre et le gros oeuvre suivra début 2026.

Le 9 février 2025, la population fribourgeoise a accepté à 53,43% un crédit d’engagement de 56 millions de francs pour la construction de ce centre. Ce bâtiment centralisera les collections de huit institutions étatiques et quatre partenaires externes d’importance nationale.

Ce nouvel ouvrage offrira un lieu adapté pour la conservation de milliers d’objets aujourd’hui entreposés dans des locaux inadéquats et saturés. «Il permettra également de mutualiser les ressources et de réaliser des économies significatives pour l’État», peut-on lire dans le communiqué.