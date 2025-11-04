Centres d’entretien des routes: 122 millions votés à Neuchâtel

Keystone-SDA

Les députés neuchâtelois ont accepté mardi quatre crédits visant à assainir, agrandir ou construire des centres d'entretien des routes pour un total de 122 millions de francs. Sur cette somme, 56 millions sont à charge du canton et le reste pris en charge par la Confédération.

(Keystone-ATS) «Le canton possède actuellement seize sites, qui ont entre 30 et 50 ans. Ces centres vétustes ne sont plus adaptés à l’entretien du réseau routier neuchâtelois et sont insécures pour le personnel», a déclaré Laurent Favre, conseiller d’Etat en charge du développement territorial.

Le canton va passer de seize à six sites. «Nous avons joint nos objectifs avec la Confédération pour maximiser les synergies», a précisé le conseiller d’Etat. Sur les six sites, trois centres, soit ceux de La Chaux-de-Fonds, de Boudry et de Cressier, seront mixtes canton-Confédération.

Construction d’un site à La Chaux-de-Fonds

Les trois crédits ont été approuvés sans opposition. Le montant le plus important concerne une somme de près de 52 millions, dont près de 36,7 millions de francs à charge du canton, pour la construction d’un site aux Grandes-Crosettes à La Chaux-de-Fonds.

Trois centres cantonaux resteront encore en service. Ceux de Boudevilliers et de la Brévine ont fait l’objet d’une demande de crédit pour être assainis. Celle-ci a été approuvée par 91 oui, deux non des Vert-e-s et de 7 abstentions. Le site de Couvet sera assaini ultérieurement.