Cercle scolaire du Locle: nomination pour compléter la direction

Keystone-SDA

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En remplacement de la directrice adjointe du cycle 3 du Cercle scolaire du Locle (NE), qui a annoncé en juin renoncer à entrer en fonction en août, le Conseil communal a nommé Flavia Maire. La nouvelle directrice adjointe entrera en fonction le 22 septembre.

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(Keystone-ATS) L’investissement de Flavia Maire «dans l’innovation pédagogique, la collaboration partenariale avec des acteurs privés notamment et l’analyse systémique des enjeux scolaires constitue un atout majeur pour accompagner les équipes et consolider la cohérence de la future direction» du Centre scolaire du Locle (CSLL), a indiqué mardi le Conseil communal.

La future directrice adjointe est actuellement responsable pédagogique et membre de la direction élargie à l’Orif Renens (VD). Elle a occupé par le passé différents postes dans le canton de Neuchâtel.

Le CSLL a connu ces dernières années une crise, marquée par des absences prolongées, des réorganisations et des tensions internes. A l’été 2025, la directrice a été licenciée pour le 31 octobre par le Département cantonal de la formation et des finances à la demande de la Ville du Locle, mais suspendue de ses fonctions avec effet immédiat. La directrice a contesté son licenciement.

La Cour de droit public du Tribunal cantonal a confirmé en mars la décision du Département de la formation, en raison d’une rupture de confiance devenue «irrémédiable» entre la directrice et les autorités politiques. La Cour n’a toutefois relevé aucune faute grave de la part de la directrice.