Cercle scolaire du Locle: une directrice adjointe renonce

Keystone-SDA

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Une directrice adjointe du Cercle scolaire du Locle (NE), en proie à des difficultés depuis plusieurs années, renonce à entrer en fonctions en août. Le Conseil communal de la mère commune avait annoncé plusieurs nominations, dont celle-ci en mai, pour sortir de la crise.

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(Keystone-ATS) «Cette décision est liée aux échanges relatifs à la future organisation de la direction, où des attentes différentes sont apparues sur le fonctionnement du futur Conseil de direction», a indiqué vendredi le Conseil communal du Locle.

«La direction actuellement en place et la future équipe collaborent étroitement afin d’assurer une transition efficace et la continuité des missions de l’établissement», peut-on lire dans le communiqué.

En mai, le Conseil communal avait annoncé qu’une nouvelle équipe allait diriger le Cercle scolaire du Locle (CSLL). Kilian Winz a été nommé directeur pour la prochaine rentrée scolaire. Il succédera Ivan Descheneaux, directeur ad intérim, depuis le licenciement de la directrice.

Le Conseil communal avait aussi annoncé l’engagement d’Annie Seydoux et Sonja Evard en tant que directrices adjointes pour les cycles 1 et 3 (à 70% chacune). C’est cette dernière qui a renoncé à son poste.

En crise

Le CSLL a connu ces dernières années une crise, marquée par des absences prolongées, des réorganisations et des tensions internes. Une analyse du climat de travail a été lancée.

A l’été 2025, la directrice a été licenciée pour le 31 octobre par le Département cantonal de la formation et des finances à la demande de la Ville du Locle, mais suspendue de ses fonctions avec effet immédiat. La directrice a contesté son licenciement.

La Cour de droit public du Tribunal cantonal a confirmé en mars la décision du Département de la formation, en raison d’une rupture de confiance devenue «irrémédiable» entre la directrice et les autorités politiques. La Cour n’a toutefois relevé aucune faute grave de la part de la directrice.