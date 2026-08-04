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Ceuta: l’espace Schengen pas «compromis» pendant la crise, assure Madrid

Keystone-SDA

L'espace Schengen n'a pas été "compromis" pendant la crise migratoire dans l'enclave de Ceuta, a assuré mardi le ministre espagnol de l'Intérieur. Il s'exprimait à l'issue d'une réunion extraordinaire des ministres de l'UE sur le sujet.

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1 minute

(Keystone-ATS) «En aucun cas l’espace Schengen n’a été compromis dans cette crise», a-t-il affirmé lors d’un point-presse à Madrid, en réponse aux vives critiques de plusieurs dirigeants européens sur cette situation inédite à Ceuta. «L’espace Schengen n’a jamais été en danger, pas même en danger minimal», a-t-il ajouté.

Le ministre a ajouté qu’au moins 72’000 migrants sont entrés illégalement la semaine dernière dans l’enclave espagnole et que 70’000 sont déjà rentrés au Maroc. Le dernier chiffre communiqué par le gouvernement espagnol à Madrid faisait état jusque-là de 50’000 migrants entrés illégalement sur le sol espagnol, dont «la quasi-totalité» était déjà repartie au Maroc.

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