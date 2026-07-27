CFF: ni CEVA ni TGV à La Plaine (GE) pendant 3 semaines de travaux

Keystone-SDA

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La gare de La Plaine (GE) accueillera des voies neuves et conformes aux normes après trois semaines de travaux "coups de poing" lancés lundi par les CFF. Conséquence, le Léman Express s'arrête à Satigny, relayé par des bus, et les TGV pour Genève sont détournés.

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(Keystone-ATS) Ces travaux ont été planifiés depuis cinq ans. Chaque jour, 180 trains, y compris du fret, passent sur ce tronçon sur la commune de Dardagny. Mais plus aucun ne pourra être observé jusqu’au 17 août à 05h00, que ce soit les Léman Express entre Satigny et La Plaine/Bellegarde ou les TER entre Genève et Bellegarde, remplacés par des bus.

Pour les usagers, il faut revoir ses habitudes. «Excusez-moi, j’ai un train à prendre», glisse une femme âgée au directeur de Lémanis, société qui exploite le Léman Express, qui lui montre où elle devra prendre le bus de substitution. L’entreprise s’appuie sur des données précises pour ajuster le dispositif de substitution en fonction des horaires.

Les huit TGV entre la France et Genève sont aussi affectés. Ils sont déroutés via le canton de Vaud ou Annemasse. Dans le cas d’un aller-retour, des bus seront affrétés entre Bellegarde et Genève.

Centaines de mètres de travaux

Depuis lundi 05h00, les ouvriers se sont affairés à retirer les voies. Trois heures et demie plus tard, une grande partie a déjà été chargée sur un wagon. Il faudra trois ou quatre jours pour poser les suivants, après environ une semaine et demie de travaux préparatoires.

Environ 50 personnes vont se succéder pendant 20 heures par jour pour refaire 700 m de voie ferrée, d’aiguillages et de ligne de contact. Même si la canicule devait rogner trois heures supplémentaires d’efforts quotidiens, «nous ne pouvons nous permettre d’avoir trois ou quatre jours de retard», explique à des journalistes le chef de projet François Troyon. «Le 17 au matin, les trains rouleront», explique-t-il.

Outre le remplacement d’une grande partie des voies, celles-ci seront plus larges de 20 centimètres. De quoi se conformer aux normes pour le fret et pour le transport de véhicules militaires. Ce paquet fait partie d’un vaste dispositif qui aura rénové plus ou moins entièrement la ligne du Mandement en une quinzaine d’années d’ici 2029 ou 2030. Pour ce gros morceau, il n’était pas possible de maintenir le trafic.

Mobilité douce

Il aurait fallu «plusieurs mois, voire plusieurs années», estime M. Troyon. Ce choix «nous permet d’être beaucoup plus efficaces, d’avoir un impact plus court pour les usagers et de garantir davantage la sécurité du personnel», dit-il. Une fois rénovées, les infrastructures devraient tenir environ 40 ans.

Et les CFF oeuvrent en même temps à un nouveau passage pour une mobilité douce plus sûre sous les voies près de la gare, financé par le canton de Genève pour 2,1 millions de francs. Actuellement, les piétons et les cyclistes traversent sur la chaussée et les bus passent au milieu de la route en raison de l’étroitesse du tunnel.

Chaque année, environ 40’000 interventions sont menées par les CFF en Suisse romande. Seul 1% donne lieu à des perturbations pour les clients, selon l’entreprise.