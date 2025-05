Châtaignes: Neuchâtel ne veut pas favoriser cette culture en forêt

Keystone-SDA

Le Conseil d'Etat neuchâtelois s'oppose à une motion populaire, qui demande de promouvoir la culture du châtaignier. Selon le gouvernement, une promotion active en forêt se ferait au détriment d'autres essences et ne serait pas conforme à une politique qui laisse le soin à la nature de réaliser la sélection des semis en fonction des conditions de croissance.

2 minutes

(Keystone-ATS) « Lorsque cette essence est présente, elle est favorisée dans le cadre des soins culturaux », a indiqué le Conseil d’Etat dans sa réponse à la motion. Selon lui, une promotion en forêt pourrait être entravée par le développement de maladies. En zone agricole, un soutien financier à la plantation de châtaigniers est déjà une réalité.

Pour les auteurs de la motion populaire, munie d’environ 470 signatures, le canton de Neuchâtel aurait tout à gagner d’avoir une ou plusieurs châtaigneraies. Cela permettrait une diversification et un enrichissement de l’agriculture et de la foresterie et favoriserait l’essor du commerce et du tourisme.

Selon les motionnaires, la culture du châtaignier était précieuse en Europe jusqu’au début du 20e siècle, tant pour ses fruits que pour son bois. Après un déclin, elle connaît actuellement un renouveau en Suisse, notamment en Valais (Fully, Mörel, Saint-Gingolph).

Bien que le canton de Neuchâtel n’ait jamais été un haut lieu de leur culture, les châtaigniers n’y sont pas rares. Quelques sujets comptent même parmi les plus gros du pays.

« On peut dès lors considérer que sur les terrains jouissant de conditions climatiques et pédologiques adéquates, la culture du châtaignier est tout à fait envisageable dans notre canton », peut-on lire dans la motion qui sera traitée lors d’une prochaine session par le Grand Conseil.