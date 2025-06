Chocolat: le travail des enfants ne s’arrête pas au cacao

Un enfant malgache déplace une machine dans une rizière à la périphérie d'Andapa le 24 juillet 2024, à Madagascar. Gianluigi Guercia

Au sein de l’industrie du chocolat, la filière du cacao est la plus scrutée en ce qui concerne l’élimination du travail des enfants, mais d’autres ingrédients comme le sucre, les noix ou la vanille s’avèrent également à haut risque.

5 minutes

Anand Chandrasekhar



Je couvre l'alimentation et l'agro-industrie et m'intéresse tout particulièrement aux chaînes d'approvisionnement durables, à la sécurité et à la qualité des aliments, ainsi qu'aux nouveaux acteurs et aux nouvelles tendances de l'industrie alimentaire. Une formation en sylviculture et en biologie de la conservation m'a conduit sur la voie de la défense de l'environnement. Le journalisme et la Suisse ont fait de moi un observateur neutre qui tient les entreprises pour responsables de leurs actes. Autres langues: 2 English en Child labour risks in chocolate supply chains go beyond just cocoa original lire plus Child labour risks in chocolate supply chains go beyond just cocoa

Deutsch de Kinderarbeit und Schokolade: Nicht nur Kakao ist problematisch lire plus Kinderarbeit und Schokolade: Nicht nur Kakao ist problematisch

Le 11 juin, l’Organisation internationale du travail (OIT) a annoncé son estimation mondialeLien externe en matière de travail des enfants, qu’elle publie tous les quatre ans. Le rapport préparé avec l’Association de défense des droits de l’enfant (Unicef) révèle que la prévalence du travail des enfants a baissé, de 160 millions d’enfants en 2020 à 137,6 millions en 2024.

Contenu externe

Néanmoins, c’est toujours dans l’agriculture qu’on trouve la plus grande part d’enfants au travail, à hauteur de 61%, et la région africaine subsaharienne conserve la plus haute prévalence, avec 21%. Cela ne présage rien de bon pour l’industrie du chocolat, qui importe environ 75% de son cacao de l’Afrique de l’Ouest.

Il s’agit de l’un des secteurs où le risque de recours au travail des enfants est le plus élevé. En analysant la couverture médiatique entre janvier 2014 et janvier 2024, le cabinet de consultants Morningstar Sustainalytics a identifié 612 incidents de droits humains liés aux chaînes d’approvisionnement alimentaires. Parmi ces incidents, 27% étaient liés au travail des enfants dans des fermes de cacao qui fournissent des acteurs majeurs du secteur, dont trois sont basés en Suisse: Nestlé, Lindt & Sprüngli et Barry Callebaut.

Contenu externe

Les entreprises du secteur du chocolat sont conscientes du risque que représente le cacao pour leur réputation, et font des investissements visant à le réduire. Nestlé, par exemple, dépense près de 37 millions de francs par an depuis 2012 pour sourcer son cacao durable. En 2022, Nestlé, qui fabrique les chocolats Kit Kat et Cailler, a annoncé le triplement de son investissement et s’est engagé à débourser un total de 1.3 milliard d’ici 2030.

«Les producteurs de chocolat déploient à raison des efforts considérables pour traiter le problème du travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement du cacao, et nous saluons ces engagements. Néanmoins, il est indispensable de souligner que leurs chaînes d’approvisionnement se déploient bien au-delà du cacao», pointe Eleanor Harry, PDG de HACE, cabinet de conseil en développement durable, basé au Royaume-Uni.

«Nous avons régulièrement sous les yeux des preuves de travail des enfants au sein de la production d’autres ingrédients clés, comme la canne à sucre, les noix, la vanille, et d’autres produits laitiers qui atterrissent dans les produits chocolatés.»

Contenu externe

Les producteurs de chocolat suisses commencent à surveiller toutes les matières premières pour détecter les risques de travail des enfants. Par exemple, Nestlé et Lindt & Sprüngli ont identifié des risques lorsqu’ils se procurent la majeure partie de leurs noisettes dans la région de la mer Noire, en Turquie. Les récoltes de noisettes se déroulant pendant les vacances scolaires, les enfants des travailleurs migrants saisonniers accompagnent leurs parents dans les vergers, ce qui augmente le risque qu’ils participent à des tâches dangereuses.

Les deux entreprises tentent de régler le problème en créant des cours d’été, en collaboration avec leurs fournisseurs, destinés à ces enfants. Eleanor Harry voudrait qu’elles étendent cette forme de surveillance de leurs fournisseurs à l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement en matières premières.

«Certains producteurs de chocolat ont identifié les risques et organisent ponctuellement des interventions. Néanmoins, l’absence de suivi sur la durée et d’investissement dans ces chaînes d’approvisionnement ‘cachées’ a non seulement pour conséquence de perpétuer l’exploitation des enfants, mais aussi d’exposer ces entreprises à d’importantes failles opérationnelles et à de graves dégâts sur leur réputation», dit-elle.

Contenu externe

Les producteurs de chocolat tentent de reproduire les standards qu’ils appliquent à la vérification des origines du cacao pour tout le reste de leurs matières premières.



Lindt & Sprüngli a fait une liste de 12 matières prioritaires dont elle compte vérifier la source en 2025: le cacao, les noisettes turques, l’huile de palme, le sucre brut (de canne et de betterave), la vanille, la lécithine de soja, les œufs (production en interne), les emballages à base de pâte de papier, les amandes, les produits laitiers, l’huile de coco et le café.

Nestlé liste 14 ingrédients qu’elle compte se procurer de manière responsable d’ici 2030: les céréales et graines, le cacao, la noix de coco, le café, les produits laitiers, le poisson et les fruits de mer, les noisettes, la viande, la volaille et les œufs, l’huile de palme, la pâte de papier, le soja, les épices, le sucre et les légumes. En 2024, seuls 44,5% de ces ingrédients ont passé le test avec succès.

Eleanor Harry conclut: «Pour que les chaînes d’approvisionnement soient véritablement éthiques et durables, il est essentiel de procéder à un contrôle préalable intégral de tous les ingrédients, et pas seulement de ceux qui sont déjà examinés de près.»

Relu et vérifié par Virginie Mangin/ traduit de l’anglais par Pauline

Grand d’Esnon

Plus Discussion Modéré par: Anand Chandrasekhar Quel travail (s’il y en a un) estimez-vous acceptable de faire faire à des enfants? Dites-nous votre point de vue sur ce sujet délicat. Participez à la discussion Voir la discussion

En conformité avec les normes du JTI Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative