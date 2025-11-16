La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Champ-Dollon: une détenue retrouvée morte dans sa cellule

Keystone-SDA

Une détenue a été retrouvée inanimée dimanche dans sa cellule de la prison de Champ-Dollon, où elle était incarcérée. Les autorités sanitaires et le Minisètre public se sont rendus sur place et n'ont pu que constater son décès.

(Keystone-ATS) La découverte de la détenue a eu lieu en tout début de matinée, indique le canton de Genève dimanche dans un communiqué. Une enquête a été ouverte. Aucune autre information ne sera donnée, est-il indiqué.

