Championnats suisses de natation sur la Riviera vaudoise

Médaillé de bronze aux Européens de Helsinki sur 100 m brasse, Remo Lütolf n'a pris que la troisième place sur la distance. Karel Novy avouait ressentir une certaine pression du fait de nager à domicile. Il ne voulait pas décevoir toutes les personnes de son club qui se sont investies dans ces Championnats. «C'est un peu un aboutissement du projet lancé il y a quatre ans pour les Jeux olympiques de Sydney. Et j'ai envie de bien nager. Mais je suis dans la même phase qu'à Helsinki. Je m'entraîne énormément, ce qui me fatigue naturellement,» admettait Novy, néanmoins encore deuxième du 50 m dos. Remo Lütolf, lui, n'a pas interrompu son entraînement pour les Jeux. Le sociétaire du SC Uster regrettait, malgré tout, de ne pas avoir défendu victorieusement son titre sur 100 m brasse. Il a dû laisser la victoire à un autre membre de son club, Lorenz Liechti (25 ans). Le Bernois a remporté son troisième titre individuel, après ceux sur 50 m papillon et 200 m brasse. Adrian Andermatt (31 ans) a échoué à sept centièmes seulement du record de Suisse du 200 m papillon (2'02"52). En possession de Théophile David depuis près de 17 ans. L'ancien sociétaire de Genève Natation détient le plus vieux record national messieurs, grâce à ce temps réussi le 20 août 1983 à Rome. Il a devancé deux sélectionnés olympiques, Philippe Meyer et Yves Platel. Philipp Gilgen et Agata Czaplicki ont enlevé tous deux leur deuxième titre individuel. Le Bâlois a réussi le doublé 50-100 m dos, cependant que la sociétaire de Atlantide Agno a fait sien le 100 m brasse. La Tessinoise avait déjà gagné jeudi le 200 m brasse, sa meilleure discipline. Agata Czaplicki (16 ans) sera la plus jeune sélectionnée suisse en natation à Sydney. swissinfo avec les agences

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Championnats suisses de natation sur la Riviera vaudoise 04. août 2000 - 20:38 Devant son public, Karel Novy a enlevé son premier titre national lors de la deuxième journée des Championnats de Suisse, à Vevey. Le sociétaire du Vevey-Natation s'est imposé sur 200 m libre. Médaillé de bronze aux Européens de Helsinki sur 100 m brasse, Remo Lütolf n'a pris que la troisième place sur la distance. Karel Novy avouait ressentir une certaine pression du fait de nager à domicile. Il ne voulait pas décevoir toutes les personnes de son club qui se sont investies dans ces Championnats. «C'est un peu un aboutissement du projet lancé il y a quatre ans pour les Jeux olympiques de Sydney. Et j'ai envie de bien nager. Mais je suis dans la même phase qu'à Helsinki. Je m'entraîne énormément, ce qui me fatigue naturellement,» admettait Novy, néanmoins encore deuxième du 50 m dos. Remo Lütolf, lui, n'a pas interrompu son entraînement pour les Jeux. Le sociétaire du SC Uster regrettait, malgré tout, de ne pas avoir défendu victorieusement son titre sur 100 m brasse. Il a dû laisser la victoire à un autre membre de son club, Lorenz Liechti (25 ans). Le Bernois a remporté son troisième titre individuel, après ceux sur 50 m papillon et 200 m brasse. Adrian Andermatt (31 ans) a échoué à sept centièmes seulement du record de Suisse du 200 m papillon (2'02"52). En possession de Théophile David depuis près de 17 ans. L'ancien sociétaire de Genève Natation détient le plus vieux record national messieurs, grâce à ce temps réussi le 20 août 1983 à Rome. Il a devancé deux sélectionnés olympiques, Philippe Meyer et Yves Platel. Philipp Gilgen et Agata Czaplicki ont enlevé tous deux leur deuxième titre individuel. Le Bâlois a réussi le doublé 50-100 m dos, cependant que la sociétaire de Atlantide Agno a fait sien le 100 m brasse. La Tessinoise avait déjà gagné jeudi le 200 m brasse, sa meilleure discipline. Agata Czaplicki (16 ans) sera la plus jeune sélectionnée suisse en natation à Sydney. swissinfo avec les agences