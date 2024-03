Changement à la présidence du Centre Neuchâtel

(Keystone-ATS) La députée Nathalie Schallenberger quitte ses fonctions de présidente du Centre Neuchâtel. L’avocate est remplacée par Jonathan Marty, président de la section des Montagnes neuchâteloises.

“En plus de la nomination de Jonathan Marty à la présidence, nous sommes heureux d’accueillir un nouveau membre au sein du comité cantonal, à savoir Xavier Delgadillo”, a indiqué le parti jeudi. Le comité cantonal compte neuf membres. Manon Freitag y occupe la vice-présidence ad intérim et le secrétariat général et François Pahud la caisse.