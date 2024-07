Changement climatique: pluies plus intenses et plus fréquentes

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Le changement climatique a tendance à rendre les précipitations plus intenses et plus fréquentes en Suisse depuis 1901. Selon une étude, les versants nord et sud des Alpes ainsi que le nord-est du pays sont les plus concernés.

Cette tendance est plutôt faible dans les Alpes, dans certaines parties de la Suisse romande, au centre et au sud du Tessin, selon l’étude récemment publiée par l’Office fédéral de météorologie. MétéoSuisse a pris en considération les tendances aux fortes précipitations entre 1901 et 2023.

En moyenne, les fortes averses journalières sont aujourd’hui 11% plus intenses qu’au début du 20e siècle. Et les fortes précipitations qui se produisent près de quatre fois par an sont en moyenne 25% plus fréquentes qu’au début du siècle dernier.

L’étude a également analysé les fortes pluies d’une durée de dix minutes à cinq jours entre 1981 et 2023. L’intensité des précipitations courtes – d’une durée de dix minutes (+4,7% par décennie) à six heures (+2,4% par décennie) – a nettement augmenté. Leur fréquence n’a cependant guère changé.