Changements au sein du conseil d’administration d’UBS

Keystone-SDA

Lukas Gähwiler ne se représentera pas au conseil d'administration d'UBS lors de l'assemblée générale annuelle d'avril 2026. Il a décidé de quitter son poste de vice-président de l'organe de surveillance.

1 minute

(Keystone-ATS) Markus Ronner a été proposé pour succéder à Lukas Gähwiler et sera nommé nouveau membre du conseil d’administration et vice-président lors de l’assemblée générale annuelle de 2026, précise un communiqué de la banque aux trois clés publié vendredi.

De nationalité suisse, M. Ronner a effectué toute sa carrière professionnelle chez UBS depuis 1981. Il est devenu membre du conseil d’administration du groupe en 2018, lorsqu’il a pris ses fonctions actuelles de responsable de la conformité et de la gouvernance d’UBS. Sa succession sera communiquée séparément.

M. Gähwiler de son côté a occupé plusieurs postes de direction chez UBS depuis 2010. En 2022, il a été nommé vice-président du conseil d’administration d’UBS.

Parallèlement, les changements organisationnels suivants seront mis en œuvre au sein de la direction d’UBS à compter du 1er janvier 2026. Michelle Bereaux, directrice de l’intégration, deviendra responsable conformité et risques et Beatriz Martin a été nommée directrice des opérations (COO). Mme Martin conservera la présidence de la région EMEA.