Chanson pro-Israël: Boy George se retire d’une comédie musicale

Keystone-SDA

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Le chanteur Boy George ne montera pas sur scène début août à Londres pour plusieurs représentations de l'opéra-rock "Jesus Christ Superstar". Cette décision fait suite à une polémique suscitée par la sortie de sa dernière chanson pro-Israël "We Will Dance Again".

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(Keystone-ATS) «George n’a jamais eu peur de défendre ses opinions personnelles, et je l’ai toujours respecté pour cela. Mais je crois qu’il est de ma responsabilité de prendre des décisions dans le meilleur intérêt de mon artiste et en témoignant également du respect aux autres», a indiqué jeudi soir son manager Paul Kemsley sur Instagram.

«Après mûre réflexion, j’ai décidé, en ma qualité de manager de Boy George, qu’il ne se produirait plus dans ‘Jesus Christ Superstar’, au London Palladium», a-t-il déclaré. L’artiste britannique de 65 ans devait monter sur scène du 3 au 15 août.

«Mémoire sélective»

L’ancien chanteur du groupe Culture Club est au coeur d’une vive polémique après la mise en ligne dimanche sur X d’une chanson intitulée «We Will Dance Again», traduction du slogan «Od Nirkod», utilisé par les survivants du festival de musique Nova, visé lors de l’attaque du 7 octobre 2023 perpétrée par le Hamas dans le sud d’Israël.

Sur un rythme reggae, le titre débute avec les paroles «Vous dites génocide, je dis guerre / Quand on t’attaque, c’est à ça que sert l’armée». Plus plus loin, il semble critiquer les prises de position d’autres artistes: «Vous condamnez les Juifs, avec une mémoire sélective/ Des musiciens brandissent des drapeaux, bêlant comme des moutons».

Sa publication a été vue par plus de 5 millions de personnes, et a suscité une avalanche de commentaires, à la fois de remerciement mais aussi très critiques.

«Une putain de blague»

Boy George n’a pas évoqué son retrait de «Jesus Christ Superstar», mais il a réagi à la polémique jeudi soir. «Peu importe ce que je pense ou ce que vous pensez. Quand allez-vous réaliser que vous ne faites rien ? C’est une putain de blague. Je finis même par me brouiller avec des amis juifs. Cette folie ne connaît pas de limites», a-t-il écrit sur X.

Auparavant, il a expliqué sur le réseau social Threads avoir composé le titre après avoir visité l’exposition consacrée au massacre du festival Nova et que la chanson a été écrite avec l’aide de l’IA. «J’accepte que beaucoup de gens soient en désaccord avec mon point de vue, mais c’est là tout l’intérêt de la démocratie. Aussi imparfaite soit-elle!», a-t-il ajouté.