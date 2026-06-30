Chantier lancé pour la nouvelle Prison centrale de Bellechasse (FR)

Keystone-SDA

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Les travaux de la nouvelle Prison centrale ont officiellement débuté mardi sur le site de Bellechasse de l'Etablissement de détention fribourgeois (EDFR), à Sugiez (FR). Le projet affiche un coût de 70,8 millions de francs, dont 13,6 millions de subventions fédérales.

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(Keystone-ATS) Le lancement du chantier est intervenu lors d’une cérémonie officielle, avec les conseillers d’Etat fribourgeois Jean-François Steiert, directeur des infrastructures, et Romain Collaud, directeur de la sécurité et de la justice. Le crédit d’engagement cantonal s’élève à 53,1 millions de francs.

Soumis au référendum financier obligatoire, le montant avait été accepté à plus de 67% des voix par le peuple fribourgeois le 28 septembre 2025. «Il y a des projets qui rassemblent largement, parce qu’ils répondent à un besoin évident. Celui-ci en fait partie», s’est réjoui M.Steiert.

Le projet comprend la construction d’une nouvelle Prison centrale de 80 places, destinée au régime de détention avant jugement, ainsi qu’un bâtiment dédié à la semi-détention et au travail externe (10 places).