Chantiers à adapter dans le Jura – appel à la vigilance à Neuchâtel

Keystone-SDA

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En lien avec la nouvelle canicule annoncée, le canton du Jura a écrit aux entreprises de chantier pour leur rappeler que des mesures de protection doivent être mises en place pour les travailleurs. Des contrôles seront réalisés. Le canton de Neuchâtel lance un appel à la vigilance collective envers les personnes âgées, qui vivent seules à domicile.

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(Keystone-ATS) «En coordination avec la Fédération jurassienne des entrepreneurs et les syndicats, le Service de l’économie et de l’emploi a rappelé les règles en vigueur aux entreprises concernées», a indiqué mardi le canton du Jura. Ce dernier a précisé que la législation fédérale ne prévoit pas de limite de température pour arrêter un chantier.

«La question de la prise en charge financière de la perte économique d’un arrêt de travail imposé reste aussi floue. La facturation de pénalités par les maîtres d’ouvrage en cas de retard est également un élément problématique de la réflexion», peut-on lire dans le communiqué.

Le Service de l’économie et de l’emploi (SEE) a écrit aux entreprises concernées pour leur rappeler qu’elles sont responsables de la santé de leurs employés et que plusieurs mesures doivent être mises en place en cas de très forte chaleur. Selon la Suva, lorsque la température dépasse 33 degrés à l’ombre, le personnel sur les chantiers doit notamment observer une pause d’un quart d’heure dans un endroit ombragé toutes les heures.

Alerte de degré 3

Le SEE va effectuer des contrôles sur les chantiers ces prochains jours. Il est habilité à interrompre les travaux si les mesures prévues ne sont pas respectées.

Le canton a rappelé que les entreprises peuvent demander un début anticipé des travaux le matin lors de période de canicule. Une réduction de l’horaire de travail (RHT) est aussi possible, si Météosuisse lance une alerte de degré 3 pour une période d’au moins trois jours.

A Neuchâtel, où des températures atteignant 35 degrés en plaine sont attendues et une alerte de degré 3 a été lancée, les autorités sanitaires cantonales lancent un appel à la vigilance collective envers les personnes âgées. Les données préliminaires du Réseau hospitalier neuchâtelois indiquent que la majorité des patients, hospitalisés lors du dernier épisode caniculaire, était âgée de plus de 85 ans et vivait seule à domicile, a noté le canton.