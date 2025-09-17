Charles III salue «l’engagement personnel» de Trump pour la paix
Le roi Charles III a salué mercredi l'"engagement personnel" de Donald Trump pour tenter de mettre fin aux conflits dans le monde, à l'occasion de la visite d'Etat du président américain au Royaume-Uni.
(Keystone-ATS) «Nos pays travaillent ensemble pour soutenir les efforts diplomatiques cruciaux, notamment, monsieur le président, votre engagement personnel à trouver des solutions à certains des conflits les plus insolubles au monde, afin de garantir la paix», a déclaré le monarque lors d’un dîner d’Etat au château de Windsor.
Le président américain a de son côté qualifié sa visite d’Etat au Royaume-Uni d'»un des plus grands honneurs» de sa vie.