Charles III souffre d' »effets secondaires » de son traitement

Keystone-SDA

Le roi Charles III, atteint d'un cancer dont la nature n'a jamais été révélée, a annulé une série d'engagements prévus vendredi à cause d'effets secondaires liés à son traitement contre la maladie, a annoncé jeudi le palais de Buckingham.

1 minute

(Keystone-ATS) « A la suite d’un traitement médical programmé (…) contre le cancer ce matin, le roi a ressenti des effets secondaires temporaires qui ont exigé une courte période d’observation à l’hôpital » indique le communiqué, qui précise que le monarque âgé de 76 ans a pu regagner sa résidence privée, mais est contraint d’annuler ses engagements prévus vendredi.

Le roi est soigné depuis février 2024 pour un cancer dont la nature n’a jamais été rendue publique. La nature de son traitement n’a jamais été dévoilée non plus.

La santé de la famille royale a été au centre de l’attention en 2024 après les annonces du cancer du roi Charles III et, en mars, de celui de la princesse Kate.

Cette dernière a annoncé mi-janvier être en rémission de son cancer, dont elle n’a pas non plus révélé la nature.

Le roi a toutefois repris ses engagements fin avril 2024, deux mois et demi après l’annonce de son cancer.

Et, en octobre dernier, il avait renoué avec ses voyages à l’étranger, effectuant un déplacement de 11 jours en Australie et aux Samoa pour le sommet du Commonwealth, en compagnie de son épouse Camilla, et faisant pour l’occasion une pause dans son traitement.