Chauffage à distance à Loèche-les-Bains: permis délivré

Keystone-SDA

Le réseau de chauffage à distance, prévu à Loèche-les-Bains (VS), a franchi une étape importante. Le permis de construire pour la centrale énergétique est entré en force et les premiers travaux viennent de démarrer.

1 minute

(Keystone-ATS) «Nous pouvons enfin démarrer la construction de la centrale énergétique. Grâce au réseau de chaleur, Loèche-les-Bains sera plus indépendante et plus respectueuse du climat», s’est réjoui, mercredi dans un communiqué de presse, Christian Grichting, le président de la commune.

La réutilisation des gisements d’eau thermale existants constitue le cœur du projet. Au lieu de rejeter la chaleur dans l’environnement sans l’utiliser, elle sera, à l’avenir, transférée via des échangeurs de chaleur modernes vers une centrale énergétique. Cette source d’énergie se voudra locale et renouvelable pour les ménages, les hôtels et les bâtiments publics qui bénéficieront d’un chauffage à distance moderne.

Mise en service dès 2027

L’objectif est de remplacer plus de 80% de l’énergie thermique fossile et de faire de Loèche-les-Bains «une station-modèle pour l’utilisation intelligente de l’énergie», précisent les autorités.

Les travaux de construction de la centrale énergétique ont débuté cette semaine. La mise en service des premiers tronçons d’approvisionnement est prévue pour 2027.