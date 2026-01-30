Chevron en discussion avec le Venezuela pour son pétrole

Le groupe pétrolier américain Chevron, qui a publié des résultats en recul au quatrième trimestre, s'est dit vendredi en discussions avec le Venezuela sur la question de l'exploitation de ses ressources pétrolières.

(Keystone-ATS) «A mesure que les événements évoluent au Venezuela, Chevron continue de dialoguer avec les gouvernements américain et vénézuélien pour faire progresser des objectifs énergétiques communs», a indiqué le pétrolier dans un communiqué.

«Nous avons fait partie de l’histoire du Venezuela pendant plus d’un siècle. Nous restons engagés dans son présent. Et nous sommes prêts à l’aider à bâtir un avenir meilleur tout en renforçant la sécurité énergétique des États-Unis et la sécurité régionale», a souligné son PDG, Mike Wirth, cité dans le communiqué.

Le président américain Donald Trump a reçu Chevron et d’autres groupes pétroliers américains en janvier pour les rallier à sa stratégie de mise sous tutelle du Venezuela, en leur faisant miroiter les immenses réserves de brut du pays.

Mais l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a émis des doutes courant janvier sur un retour de la production vénézuélienne à des «niveaux historiques».

Deuxième plus gros producteur de pétrole aux Etats-Unis, Chevron est le seul pétrolier américain à y avoir encore des activités.

Dans un entretien au Financial Times vendredi, sa directrice financière, Eimear Bonner, a indiqué que l’entreprise table sur une augmentation de sa production de 50% au Venezuela, sans prévoir pour autant d’augmenter les dépenses d’investissement.

Plongeon du bénéfice net

Pour le quatrième trimestre, Chevron a publié des résultats en recul sur fond de repli des cours des hydrocarbures, mais supérieurs aux attentes.

Le chiffre d’affaires d’octobre à fin décembre a baissé de plus de 10% sur un an à 46,9 milliards de dollars (38,1 milliards de francs), dépassant le chiffe attendu par un consensus d’analystes interrogés par Factset.

Le bénéfice net a quant à lui plongé de 14,5% à 2,8 milliards. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, il ressort à 1,52 dollar, plus haut que le consensus du marché.

Sur l’ensemble de 2025, le groupe a réalisé 189 milliards de dollars de chiffre d’affaires (-6,8% sur un an), dépassant là aussi les attentes du marché.

Le bénéfice net annuel est en recul de plus de 30% à 12,3 milliards de dollars, lesté en particulier par des frais liés au rachat du groupe pétrolier Hess pour près de 60 milliards de dollars (dette incluse).

Chevron a indiqué que cette acquisition et la mise en production de plusieurs projets dans le golfe du Mexique, ainsi que dans le bassin permien, situé entre le Texas et le Nouveau-Mexique, lui ont permis de porter sa production à des niveaux records.