Chiètres: l’identification des victimes prendra du temps

Keystone-SDA

Selon la police, l'identification des six victimes de l'incendie du car postal à Kerzers (FR) pourrait prendre plusieurs jours. Les travaux médico-légaux nécessaires sont en cours, a déclaré un porte-parole de la police cantonale de Fribourg.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La police n’est pas en mesure d’estimer avec certitude combien de temps prendra l’identification, a répondu Martial Pugin, chef du service Communication et prévention de la police cantonale fribourgeoise, à la demande de Keystone-ATS, tôt mercredi matin.

Selon lui, quatre personnes étaient portées disparues dans la nuit de mardi à mercredi. On ignore encore si elles figurent parmi les victimes, a déclaré M. Pugin.

Quatre passagers et un ambulancier ont également été blessés dans l’incendie. Leur identité a été établie mardi soir. Mercredi matin, M. Pugin n’était pas en mesure de fournir des informations plus précises, notamment sur le sexe et l’âge des personnes.

Les autorités fribourgeoises tiendront une conférence de presse mercredi à 14 heures pour faire le point sur la situation.

