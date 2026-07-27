Chili: arrestation du meurtrier du chanteur Victor Jara tué en 1973

Keystone-SDA

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La justice chilienne a annoncé dimanche l'arrestation de l'ex-militaire Nelson Haase, condamné en 2023 à 25 ans de prison pour l'enlèvement et le meurtre en 1973 du chanteur Victor Jara à l'époque de la dictature. L'homme avait pris la fuite à l'annonce du jugement.

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(Keystone-ATS) Victor Jara, qui était aussi auteur et compositeur, a été torturé et criblé de 44 balles le 16 septembre 1973, à 40 ans, cinq jours après le coup d’Etat d’Augusto Pinochet. Il était une figure de proue de la Nouvelle Chanson chilienne, un mouvement musico-social des années 1960 dans le pays andin.

«Un ordre d’incarcération a été donné à l’encontre du militaire à la retraite Nelson Haase Mazzei», ont expliqué dans un communiqué transmis à l’AFP les autorités judiciaires. Selon les médias locaux, il avait été localisé dans la région de Los Lagos, à 950 kilomètres au sud de la capitale Santiago.

Six autres anciens militaires ont été condamnés en 2023 à des peines allant de huit à 25 ans de prison pour ce meurtre. Cinq sont déjà en prison, tandis que le général Hernan Chacon s’est suicidé lors d’une descente de police pour l’arrêter.

Environ 3200 personnes ont été tuées ou ont disparu sous la dictature d’Augusto Pinochet (1973-1990).