Chine: début des entretiens entre les présidents Xi et Poutine

Keystone-SDA

Le président russe Vladimir Poutine a assuré à son homologue chinois Xi Jinping que les relations entre leurs pays se trouvaient actuellement à un "niveau sans précédent". Le dirigeant chinois lui a salué la relation de "collaboration stratégique complète"

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Il a affirmé la volonté de coopérer à la «construction d’un système de gouvernance globale plus juste et plus raisonnable», selon des propos diffusés au début de leurs entretiens à Pékin.

Le président russe est en Chine depuis dimanche. Il a participé à Tianjin (nord) à un sommet régional où la Russie et la Chine ont affiché leur entente dans un contexte de tensions exacerbées avec les Etats-Unis et l’Occident. Il doit assister mercredi à Pékin à un grand défilé militaire célébrant les 80 ans de la fin de la seconde guerre mondiale.

«Gagnant-gagnant»

«Notre communication étroite reflète le caractère stratégique des liens russo-chinois qui sont actuellement à un niveau sans précédent», a dit M. Poutine.

Assister au défilé, «c’est rendre hommage aux exploits de nos peuples, peuple russe et peuple chinois, c’est confirmer le rôle crucial de nos pays dans la victoire sur les axes européen et asiatique», a-t-il dit. «Nous avons toujours été ensemble à cette époque-là et nous restons ensemble maintenant», a-t-il dit.

«Les relations entre la Chine et la Russie ont résisté à l’épreuve des changements internationaux. Ce sont des relations de bon voisinage, de collaboration stratégique complète et de coopération mutuellement bénéfique pour des résultats gagnant-gagnant entre grandes puissances», a déclaré M. Xi.

