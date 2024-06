Chine: fort rebond des exportations en mai

(Keystone-ATS) Les exportations de la Chine ont fortement augmenté en mai, tandis que les importations se sont tassées, selon des chiffres officiels publiés vendredi. Des données qui laissent entrevoir une reprise fragile et inégale de la deuxième économie mondiale.

Le mois dernier, les ventes de produits et services chinois destinés à l’étranger ont bondi de 7,6% sur un an, selon les chiffres en dollars publiés par les Douanes chinoises. Il s’agit d’une hausse bien supérieure à celle d’avril (+1,5%) ainsi qu’aux attentes d’analystes sondés par l’agence Bloomberg (+5,7%).

Les exportations sont historiquement un important levier de croissance pour le géant asiatique et leur performance a un impact direct sur l’emploi pour des milliers d’entreprises du secteur. Les exportations chinoises progressent donc pour le deuxième mois consécutif, après un repli sur un an en mars (-7,5%).

Cette performance est toutefois à nuancer. Le commerce entre Chine et Etats-Unis, les deux premières puissances économiques mondiales, s’affiche en mai encore en repli sur un an (-1,4%), dans un contexte de tensions géopolitiques entre Pékin et Washington.

A l’inverse, les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie ont progressé en mai de 2,9% sur un an. Mais les exportations chinoises vers la Russie sont en repli pour la première fois depuis 2020 (-1,8%).

Les deux pays voisins se sont notoirement rapprochés sur les plans politique et économique depuis l’invasion russe de l’Ukraine engagée en 2022, que Pékin n’a pas condamnée. L’an dernier, les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie avaient atteint un niveau record.

De leur côté, les importations du géant asiatique se sont tassées en mai sur un an (+1,8%), selon les Douanes chinoises. Elles avaient connu un fort rebond en avril (+8,4%), après deux mois de contraction. La reprise économique tant espérée en Chine à la sortie de la pandémie de Covid fin 2022 a été brève et moins robuste qu’escompté.

Elle bute désormais sur une conjoncture incertaine qui grippe les dépenses des ménages, tandis qu’une crise immobilière et un fort chômage des jeunes pèsent sur le pouvoir d’achat. Cette conjoncture explique en partie pourquoi les entreprises chinoises importent moins de biens et services de l’étranger.

Avec le rebond des exportations, l’excédent commercial de la deuxième économie mondiale a logiquement progressé en mai à 82,6 milliards de dollars (75,8 milliards d’euros). Il était de 72,3 milliards de dollars en avril.