Chine: les exportations gonflent de 27% en juin, plus qu’attendu

Keystone-SDA

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Le commerce extérieur chinois a progressé plus qu'attendu en juin, selon des données officielles publiées mardi, les exportations restant un moteur crucial pour la 2e économie mondiale en dépit des perturbations mondiales provoquées par le conflit au Moyen-Orient.

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(Keystone-ATS) Les exportations du géant asiatique en dollars ont grimpé de 27% sur un an en juin, selon l’Administration générale des douanes, dépassant la prévision de 19% des analystes sondés par Bloomberg.

Les importations chinoises ont elles gonflé de 36% sur un an, surpassant les prévisions du sondage Bloomberg (+26,1%) et marquant une nette accélérations après une progression d’environ 27% en mai, un signe positif pour la demande intérieure.

Le commerce avec les Etats-Unis connaît également une embellie: les exportations chinoises vers la première économie mondiale ont augmenté de 13,9% sur un an en juin, atteignant 43,5 milliards de dollars, précisent les douanes.

Dans le même temps, les importations chinoises venant des Etats-Unis ont, elles, augmenté de 25,8% sur un an. De quoi porter l’excédent commercial du pays avec les Etats-Unis à 28,9 milliards de dollars contre 26 milliards le mois précédent.

Les relations entre Washington et Pékin se sont stabilisées depuis la visite du président américain Donald Trump à Pékin en mai, même si le déséquilibre commercial persistant demeure une source de friction entre ces deux géants économiques.

La Chine est également engagée dans des différends commerciaux avec l’Union européenne (UE), avec laquelle elle a enregistré un excédent commercial de 32,9 milliards de dollars en juin, contre 30,7 milliards en mai.

En juin, l’excédent commercial global de la Chine a atteint 126 milliards de dollars, contre 105 milliards en mai: ce déséquilibre croissant alimente l’inquiétude des économies occidentales.

Consommation en berne

En revanche, la vigueur des exportations soutient une conjoncture très précaire en Chine, à l’heure où le pays souffre toujours d’une consommation intérieure atone et d’une crise persistante du secteur immobilier.

«Ce dynamisme des exportations a constitué un moteur essentiel de l’économie chinoise depuis le début de l’année: elles devraient rester soutenues au second semestre, ce qui témoigne de la compétitivité et de la résilience du secteur manufacturier chinois», observe Zhiwei Zhang, économiste de Pinpoint Asset Management

Au risque cependant d'»accentuer les tensions commerciales entre la Chine et ses partenaires, notamment l’Europe», reconnaît l’analyste, s’attendant à ce que la Chine «laisse sa monnaie s’apprécier davantage dans les mois à venir» sans pour autant freiner son commerce extérieur.