Chine: les secours en quête de sinistrés, un super-typhon menace

Keystone-SDA

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Des secouristes arpentaient mercredi des zones inondées en Chine pour aider les sinistrés, dont certains nettoyaient déjà leurs habitations dévastées, après des intempéries ayant fait 17 morts, provoqué le débordement de rivières et entraîné la rupture d'un barrage.

4 minutes

(Keystone-ATS) De violentes précipitations ont frappé les parties centrales et méridionales du pays ces derniers jours. Et la menace persiste: un super-typhon pourrait balayer ce week-end la côte Est avec de puissantes bourrasques et des pluies torrentielles.

Dans la région du Guangxi (sud), la principale touchée jusqu’à présent, six personnes ont péri et au moins 130’000 ont été évacuées après les précipitations liées au typhon Maysak, selon les autorités.

Des images de la télévision publique CCTV montraient des secouristes dans des bateaux pneumatiques, parcourant les rues inondées pour donner bouteilles d’eau, nouilles instantanées, pains, saucisses ou médicaments à des habitants réfugiés aux étages des maisons.

La chaîne a également diffusé des vidéos aériennes de rivières du Guangxi en crue et d’habitations partiellement détruites, signe d’importants dégâts matériels.

Dans le village de Liulan, où le barrage d’un réservoir des environs avait cédé, les eaux s’étaient retirées mercredi à l’arrivée de l’AFP mais rues et maisons restaient recouvertes d’une épaisse boue.

Plusieurs véhicules emportés par les flots gisaient dans des champs voisins.

«Face à ces catastrophes naturelles, on se sent vraiment impuissant», confie à l’AFP Wu Yuhao, un habitant de 22 ans. » Mais des gens de tous horizons, ainsi que l’armée, nous aident désormais. Donc on ressent vraiment cette unité et cette force», souligne-t-il.

«Lourde expérience»

CCTV avait diffusé cette semaine d’impressionnantes images d’un torrent d’eau déferlant sur les parois effondrées du barrage.

Face aux catastrophes naturelles, les autorités peuvent toutefois s’appuyer sur un maillage serré de secouristes, militaires et membres du Parti communiste chinois (PCC), mobilisables rapidement.

«Venir en première ligne, c’est une lourde expérience sur le plan émotionnel» confie à l’AFP Qin Qiuyu, une volontaire de 30 ans.

«Mais dans les zones les plus touchées, les appels à l’aide se poursuivent sans relâche et les sinistrés ont besoin de notre soutien», souligne-t-elle.

Dans la ville voisine de Hengzhou, une employée d’un restaurant a indiqué à l’AFP que «certaines maisons se sont effondrées et ont été emportées».

Au total, 375’000 personnes dans le Guangxi ont été affectées à des degrés divers par les intempéries, a indiqué mercredi soir CCTV.

Les autorités ont envoyé des renforts matériels vers la région, notamment des vivres, imperméables et bateaux pneumatiques, selon l’agence de presse officielle Chine nouvelle.

Tornade

Les précipitations doivent continuer mercredi dans certaines zones de la région.

Ailleurs en Chine, des tempêtes et des orages ont fait 11 morts et 331 blessés lundi dans la province centrale du Hubei, où une tornade a été signalée, selon Chine nouvelle.

Les provinces prospères de l’Est du pays ne sont pas épargnées.

Elles se préparaient mercredi à l’arrivée du super-typhon Bavi, susceptible de toucher terre samedi soir à quelque 400 km au sud de Shanghai, selon CCTV.

Les catastrophes naturelles frappent régulièrement la Chine, surtout l’été, lorsque certaines régions subissent des précipitations intenses et d’autres suffoquent sous la canicule.

Les scientifiques avertissent que l’intensité et la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes augmenteront à mesure que la planète continue de se réchauffer en raison des émissions de combustibles fossiles.

Dans la province peu développée du Gansu (nord-ouest), le bilan d’un glissement de terrain est par ailleurs monté mercredi à 21 morts, a précisé Chine nouvelle.

Le drame, survenu mardi dans le village de Renzang, avait enseveli 33 personnes, selon l’agence.

Le gouvernement a débloqué des aides d’urgence d’au moins 70 millions de yuans (9 millions d’euros) pour le Hubei et 60 millions de yuans (7,7 millions d’euros) pour la zone touchée du Gansu, d’après les médias d’Etat.