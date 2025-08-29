La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Chiquita revient au Panama et réembauche des travailleurs licenciés

Keystone-SDA

Le producteur multinational de bananes Chiquita Brands va revenir au Panama et réembaucher les milliers de travailleurs licenciés après avoir cessé ses activités dans le pays il y a trois mois en raison d'une grève, a annoncé vendredi le gouvernement panaméen.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La décision a été prise lors d’une réunion au Brésil entre le président panaméen José Raúl Mulino et les dirigeants de Chiquita, après plusieurs semaines de négociations entre le gouvernement panaméen et l’entreprise américaine contrôlée par des sociétés brésiliennes.

«Nous sommes parvenus à un accord positif pour Bocas del Toro (province caribéenne productrice de bananes) et les milliers de travailleurs licenciés», a déclaré M. Mulino dans une vidéo diffusée par la présidence panaméenne.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
8 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
33 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
31 J'aime
59 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision