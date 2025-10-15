Chocolatissimo au royaume des dragons et des elfes cette année

Keystone-SDA

La 12e édition de Chocolatissimo, qui aura lieu du 1er au 8 novembre à Neuchâtel, va faire un clin d'oeil à la Tour du Fantastique qui verra le jour en fin d'année. Les organisateurs s'attendent comme l'an dernier à accueillir au moins 10'000 visiteurs.

(Keystone-ATS) «Chocolatissimo nous donne la chance de célébrer un artisanat précieux, fruit d’une longue tradition neuchâteloise remontant à Philippe Suchard. Il permet à Neuchâtel de rayonner long à la ronde», a déclaré mercredi Jonathan Gretillat, conseiller communal en charge de l’économie et du tourisme.

«Certains visiteurs viennent d’autres cantons romands mais aussi de Suisse alémanique et de France voisine», a précisé Cléa Frei, coordinatrice de la manifestation. «La consommation de chocolat durant l’événement augmente de manière constante année après année», a ajouté Jonathan Gretillat.

Un décor de dragons ailés, d’elfes et autres créatures magiques peuplera cette année les meilleures créations chocolatières des apprentis de la région. Plus de 30 pièces montées seront soumises au vote.

La thématique du fantastique sera aussi présente sur l’affiche de la manifestation. Elle a été signée de l’illustrateur John Howe en collaboration avec le graphiste Maël Bächtold et le photographe Noé Cotter.

Apprentis et artisans de Besançon

Durant la semaine, des dégustations et des démonstrations sont prévues à l’Hôtel de Ville. Des apprentis et artisans, venus de Besançon, seront présents cette année dans le cadre des 50 ans du jumelage avec Neuchâtel.

Le festival Chocolatissimo se déroule également dans d’autres lieux de la ville. A Serrières par exemple, avec une visite guidée du patrimoine Suchard.

Une sortie nocturne, en compagnie de la Guilde de la Tour du Fantastique, est prévue cette année. «Sortilèges, loups-garous et chocolat» sont au menu de cette visite de la vieille ville qui se conclura par un chocolat chaud réconfortant.

En collaboration avec le NIFFF (Neuchâtel International Fantastic Film Festival), Chocolatissimo propose également la projection gratuite de «Forrest Gump» de Robert Zemeckis, où la référence à une boîte de chocolats est devenue mythique.

La patte de John Howe

Le Pommier – théâtre et centre culturel neuchâtelois – participe aussi à l’événement, avec notamment «A l’eau», où la comédienne et metteuse en scène Françoise Boillat invite à partager des lectures lors d’un bain glacé ou au sec depuis la rive. Le Jardin botanique organise également des dégustations à l’aveugle qui apprendront à décrire différents types de chocolat de provenances variées.

Comme chaque année, trois plaques spéciales Chocolatissimo, dont l’emballage a notamment été imaginé par John Howe, seront à déguster sur place ou à acheter. Elles auront le goût du blé soufflé et du poivre pour la version chocolat au lait, d’amandes et de coco pour la plaque au chocolat blanc et de cerise amarène et d’amaretti pour la variante au chocolat noir.

www.chocolatissimo.ch