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Chute d’une auto près d’un alpage st-gallois: deux jeunes tués

Keystone-SDA

Un jeune homme de 18 ans et une jeune femme de 19 ont perdu la vie dans la nuit de mardi à mercredi dans la chute de leur voiture, entre deux alpages situés sur les hauts de Mels (SG). Un des deux autres occupants, âgé de 21 ans, a été grièvement blessé.

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1 minute

(Keystone-ATS) Près de la localité de Mädris-Vermol, les quatre jeunes, domiciliés dans la région, ont quitté peu avant 02h00 l’alpage de Hochsäss, indique la police cantonale st-galloise. Au cours de leur déplacement, l’auto est sortie du chemin de montagne et a basculé dans une pente raide. Après plusieurs tonneaux, elle s’est immobilisée 100 mètres plus bas.

L’un des occupants, âgé de 17 ans, n’a été que légèrement touché. Il a pu se rendre jusqu’à l’alpage voisin pour y avertir les personnes présentes. Ces dernières ont alors donné l’alerte.

Les blessés ont été héliportés à l’hôpital. Les deux personnes décédées ont également pu être acheminées par hélicoptère. Une enquête a été ouverte pour établir les causes et les circonstances de l’accident.

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