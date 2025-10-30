Cicor lorgne le britannique TT Electronics

Le groupe de composants électroniques Cicor, qui possède un site à Boudry (NE), s'apprête à réaliser une acquisition majeure. Le fabricant a lancé une offre sur le groupe britannique TT Electronics. Le principal actionnaire de ce dernier est opposé à la transaction.

(Keystone-ATS) La reprise devrait être effective au premier semestre 2026, a indiqué jeudi Cicor. Cette acquisition doit permettre la création d’une entreprise mondiale spécialisée exclusivement dans les services de fabrication électronique, active dans le segment à forte mixité et faible volume.

Les deux entreprises combinées totaliseraient un chiffre d’affaires de 1,2 milliard de francs et dégageraient des marges opérationnelles brutes parmi les plus hautes du secteur, selon un communiqué. Cicor emploie environ 4400 personnes, contre 4000 pour TT Electronics.

Suppressions d’emplois

Pour le directeur général de Cicor Alexander Hagemann, des suppressions de postes seront inévitables. «Cela concernera 5% des effectifs de TT, principalement dans le personnel administratif». La Suisse n’est pas concernée. Aucune usine n’est menacée de fermeture à l’heure actuelle.

Les synergies avec les 18 sites exploités par le concurrent britannique devraient se chiffrer à environ 13 millions de livres d’ici à trois ans, dont la quasi-totalité (95%) réalisées en 2027 déjà. Les ventes croisées permettraient par ailleurs d’augmenter le chiffre susmentionné.

A la suite de cette annonce, la société d’investissement DBAY Advisors, principal actionnaire de l’entreprise TT Electronics, a déclaré rejeter cette offre. Elle votera contre la proposition lors de l’assemblée générale prévue en décembre. DBAY Adivsors, qui détient 16,5% du capital-actions de TT Electronics, a précisé être satisfaite des progrès réalisés par le groupe britannique et ne souhaite donc pas céder sa part.

Le groupe fusionné serait décoté de la Bourse de Londres et serait négocié à Zurich. Le président de Cicor Daniel Frutig, le patron Alexander Hagemann et le chef financier Peter Neumann conserveraient leur poste dans la nouvelle entité. Eric Lakin, le directeur général de TT Electronics, rejoindrait le comité exécutif.

La société britannique est spécialisée dans l’ingénierie de systèmes d’alimentation et la fabrication de composants (câbles, composants magnétiques et interfaces humain-machine).