Cimetière à Fribourg: accords avec les autres communautés

Keystone-SDA

La Ville de Fribourg et les communautés israélites et musulmanes ont conclu des conventions, à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau règlement du cimetière St-Léonard en début d'année. De grandes tombes conventionnées pourront accueillir plus de huit corps dans un secteur défini ainsi que l’inhumation perpétuelle.

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(Keystone-ATS) Tout en mettant en oeuvre le nouveau règlement communal du cimetière, la Ville de Fribourg tient compte «de l’aspect historique de l’actuel secteur israélite et de l’évolution de la société en matière d’inhumation. Elle pose ainsi les prémisses d’une société d’acceptation mutuelle et garantit l’accueil de chacun et chacune, quelle que soit sa confession», a-t-elle indiqué mardi.

Le secteur israélite actuel, faisant l’objet d’accords entre la Ville et la communauté juive depuis sa création en 1912 et classé monument historique, «n’est pas remis en cause par cette nouvelle convention», a précisé la Ville. En septembre 2024, le vote du Conseil général sur la révision du règlement du cimetière avait soulevé de l’inquiétude de la communauté israélite, craignant que la liberté religieuse ne soit bafouée et qu’une charge financière pour maintenir les concessions des tombes ne dépasse largement son budget.

La Ville de Fribourg a expliqué que, dans l’esprit des accords passés, l’inhumation perpétuelle des tombes existantes est garantie. Les emplacements des tombes dans le secteur actuel sont mis à disposition de la communauté israélite du canton de Fribourg sans contrepartie, à l’exception des frais d’entretien.

Le nouveau secteur supplémentaire réservé à l‘inhumation des défunts de confession israélite est assujetti aux règles imposées aux autres secteurs du cimetière communal, à savoir notamment au paiement des taxes applicables aux tombes. Ces mêmes règles s’appliquent au nouveau secteur pour l’inhumation des défunts de confession musulmane. L’inhumation perpétuelle y est également garantie, tout comme l’orientation des tombes de nord-est à sud-ouest.