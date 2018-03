Ce contenu a été publié le 9 mars 2018 13:08 09. mars 2018 - 13:08

Etre une étoile du cinéma et vouloir promouvoir le sens civique: Cinécivic permet tout à fait de concilier ces deux aspirations. (CineCivic)

L’objectif est encore loin d’être atteint, mais l'évolution de CinéCivic, le concours de films et d'affiches pour encourager les jeunes à voter, organisé à Genève, montre que la direction est juste. La participation des jeunes à ce concours de créativité artistique avec engagement civique s'est en effet étendue comme une tache d'huile.

En seulement cinq ans, la participation à CinéCivicLien externe s'est multipliée par trente, a souligné Anja Wyden Guelpa, chancelière du canton de Genève, lors de la récente remise des prix pour l'édition 2017-18. Cette cinquième édition a vu la participation de 930 concurrents de 10 à 25 ans, de six cantons, qui ont réalisé 67 mini-films et 286 affiches. Au total, 15 prix ont été distribués dans les différentes catégories.

Les lauréats n'ont pas seulement le plaisir de voir leur talent artistique reconnu et présenté dans les festivals et les médias. Leurs œuvres sont également utilisées concrètement dans le but pour lequel elles ont été créées: convaincre les jeunes de leur âge que la possibilité de participer aux décisions politiques dans leur propre pays est un privilège à utiliser. «Parce que si le peuple n'utilise pas son droit de vote, ce sont des minorités actives qui le prennent en otage», a averti Anne Emery-Torracinta, directrice de l’Instruction publique du canton de Genève.

Ce visage est représenté avec des croix en gras. Seulement 30% d’entre elles sont en gras, ce qui correspond au taux de participation des moins de 30 ans aux différents scrutins. Avec cette représentation symbolique, accompagnée du message «Chaque vote compte», Kimberly Hurtado, du canton de Vaud, a remporté le 1er prix pour les affiches dans la catégorie 17-25 ans. (CinéCivic)

Implication active

C'est à la lumière de cette situation que la chancelière et son équipe avaient élaboré un plan d'action pour sensibiliser les jeunes à l'importance de participer aux votes et aux élections. En paraphrasant Anne Emery-Torracinta, on pourrait dire qu'il s'agit de leur faire comprendre qu'en n'y participant pas, ils sont les otages des personnes âgées qui décident ainsi de leur avenir. La clef pour diffuser ce message auprès des jeunes est d’utiliser leur langage et leurs canaux de communication.

Et qui mieux qu’eux-mêmes pourraient les connaître? L'équipe de la Chancellerie du canton de Genève a donc décidé d'interagir avec les jeunes et de faire appel à leur coopération active.

CinéCivic est le fleuron du programme de mesures. A lui seul, il ne serait évidemment pas suffisant pour attirer les jeunes aux urnes, dit Anja Wyden Guelpa. Le processus de sensibilisation sera encore long et laborieux.

Invitation dans la Berne fédérale

Cependant, le succès de l'événement et son expansion continue sont porteurs d'espoir. Créé à Genève comme compétition de mini-films, CinéCivic s'est enrichi entre-temps d'un concours d'affiches et de la participation de tous les cantons francophones et bilingues (français-allemand), à l'exception du Jura.

Sera-t-il étendu à l'avenir à toute la Suisse? Impossible de le savoir. Cependant, la manifestation artistico-civique a suscité beaucoup d'admiration au sein du gouvernement suisse. Participant cette année pour la 2e fois à la remise des prix, la ministre de la Justice et Police Simonetta Sommaruga n’a pas été avare d’éloges et a invité les gagnants au Palais fédéral. «Je vous raconterai la démocratie comme je la vis. Une démocratie qui donne envie.»



