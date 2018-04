Pour les chanoines du Grand-Saint-Bernard, habitués au silence et à la paix, accueillir une équipe de cinéma fut un peu compliqué, au début. «Pour les frères, débarquer à 80, avec camions, caméras, trépieds et lumières n'était pas évident. Ils ont demandé à lire le scénario, l'ont validé, et ensuite nous ont aidé. Par exemple, en nous prêtant des vêtements», raconte le réalisateur lausannois Germinal Roaux.

«Fortuna», un film qui nettoie notre regard sur les migrants 12. avril 2018 - 08:40 Deuxième long-métrage du réalisateur suisse Germinal Roaux, «Fortuna» raconte l'histoire d'une jeune Ethiopienne qui trouve refuge au Monastère du Simplon, après avoir traversé la Méditerranée. Sensation de la dernière Berlinale, le film questionne notre notion de l’accueil de l’autre. Tourné chez les chanoines de l'hospice du Simplon, «Fortuna» a reçu l'Ours de Cristal à la Berlinale et le Grand prix du jury international de Génération 14plus pour le meilleur film. Il sort mercredi dans les salles de Suisse romande. Filmé en noir et blanc, entre documentaire et fiction, «Fortuna» raconte l'histoire d'une adolescente éthiopienne de 13 ans qui, après avoir traversé la Méditerranée, est accueillie avec d’autres réfugiés au Monastère du Simplon pour passer l’hiver. L’acteur suisse Bruno Ganz incarne le prieur de cette communauté perchée à 2000 mètres d'altitude, à la frontière entre la Suisse et l'Italie, la terre et le ciel. Pour les chanoines du Grand-Saint-Bernard, habitués au silence et à la paix, accueillir une équipe de cinéma fut un peu compliqué, au début. «Pour les frères, débarquer à 80, avec camions, caméras, trépieds et lumières n'était pas évident. Ils ont demandé à lire le scénario, l'ont validé, et ensuite nous ont aidé. Par exemple, en nous prêtant des vêtements», raconte le réalisateur lausannois Germinal Roaux. Dimension spirituelle et politique Imprégné de grandes questions morales, sur notre relation à l'autre, sur nos valeurs et nos choix intimes, porté par un souffle presque mystique, le film évite le triple piège de la bigoterie, de la condescendance ou de la moquerie. La valeur spirituelle du film ne fait pas oublier la dimension politique de ce récit qui met en scène une jeune fille déracinée et livrée à elle-même, dont le destin n'est pas sans rappeler les grands mythes fondateurs, de l'Arche de Noé, à la figure de Marie dans l'étable.