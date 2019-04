Droits d’auteur

Jean-Luc Godard aimerait «faire un film sur la France des gilets jaunes» RTS, Darius Rochebin 11. avril 2019 - 11:36 Jean-Luc Godard émet désormais le souhait de réaliser un film sur la France des gilets jaunes. Le cinéaste franco-suisse dit «comprendre la colère sociale et même la méchanceté qui a ses raisons». Jean-Luc Godard a accordé un entretien à la Radio Télévision Suisse (RTS) dans sa maison de Rolle (canton de Vaud). Le réalisateur de 88 ans confie son envie de réaliser «un film sur une France qui panique», faisant allusion à la crise des gilets jaunes qui marque l'Hexagone depuis plusieurs mois. «Le livre d'image», poème cinématographique composé à partir d'images prises dans la mémoire vidéo du cinéma, sera diffusé le 16 avril prochain sur RTS Un, près d'un an après que Jean-Luc Godard a reçu une Palme d'or spéciale au Festival de Cannes. «Agnès Varda, une compagne de route» Jean-Luc Godard évoque également sa tristesse à la mort de la réalisatrice Agnès Varda le 29 mars dernier à l'âge de 90 ans: «Agnès Varda était une compagne de route de la Nouvelle Vague» et «il ne reste maintenant que le cinéaste Jacques Rozier est moi». «Mon acteur préféré était Johnny pour son empathie» Se confiant comme rarement sur les acteurs qu’il a fait tourner, Jean-Luc Godard confesse un sentiment particulier pour Johnny Halliday: «J'aimais sa poignée de main. Il avait une vraie empathie.» Le cinéaste a cependant des mots durs sur les acteurs qu’il a fait tourner: «A part Belmondo, c’étaient des stars tombées. Je les prenais au moment où elles étaient tombées, c'est ce qui m'intéressait.» Il estime aussi qu'il n'est pas devenu un classique, que «cela ne m'intéresse pas». Réfutant l’accusation récurrente de dureté, Jean-Luc Godard revendique une forme de tendresse au cours de l’interview. Il se dit touché du fait que les jeunes regardent un film comme «Le Mépris»: «Les jeunes se disent: il est tout vieux mais il parle comme nous.» La tentative de suicide et les épreuves Jean-Luc Godard se confie à la RTS de manière inédite sur son parcours personnel, et évoque notamment son enfance, son hospitalisation psychiatrique, les épreuves traversées ou encore une tentative de suicide par amour.