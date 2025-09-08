La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Cinq cantons ont adopté le permis d’élève conducteur numérique

Keystone-SDA

Le canton de Neuchâtel et quatre autres cantons ont introduit le permis d'élève conducteur électronique (ePEC). Cet outil, présenté lundi par le conseiller fédéral Beat Jans à Boudevilliers (NE), sera disponible à la fin de l'année dans toute la Suisse.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’ePEC avait été introduit en mai 2024 dans le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures sous la forme d’un projet pilote. Désormais, il est aussi possible d’obtenir un permis d’élève conducteur dématérialisé à Neuchâtel, à Berne, au Tessin et en Valais, a annoncé le Département fédéral de justice et police (DFJP).

Les personnes qui réussissent l’examen théorique peuvent obtenir leur permis d’élève conducteur sous forme électronique. Délivré par les services cantonaux des automobiles, l’ePEC est conservé dans un portefeuille électronique sur le smartphone. Enregistré dans son téléphone, il suffit de le présenter lors d’une leçon de conduite ou d’un contrôle routier.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
66 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
13 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision