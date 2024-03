Cinq des six randonneurs disparus en Valais retrouvés morts

(Keystone-ATS) Cinq des six randonneurs portés disparus dans la région de Tête Blanche (VS) depuis samedi ont été retrouvés morts dimanche soir, a annoncé lundi la police cantonale valaisanne. Le sixième disparu n’a toujours pas été localisé. Les recherches se poursuivent.

Les disparus sont cinq d’une même famille valaisanne, ainsi qu’un ressortissant fribourgeois, tous âgés entre 21 et 58 ans. Ils étaient partis samedi de Zermatt (VS) en direction d’Arolla (VS).

Ils ont pu être localisés dans le secteur de Tête Blanche après que l’un d’eux a pu joindre les secours samedi peu après 17h00. L’alerte avait été donnée une heure plus tôt par un membre de la famille qui était venu les récupérer à Arolla.

Une équipe de sauveteurs, déposée dimanche à proximité de la cabane de la Dent Blanche, est parvenue aux alentours de 21h20 dans le secteur de Tête Blanche, où elle a découvert les corps de cinq des six personnes portées disparues depuis la veille, a précisé la police dans un communiqué.