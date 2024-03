Cinq des six randonneurs disparus en Valais retrouvés morts

6 minutes

(Keystone-ATS) Cinq des six randonneurs à ski portés disparus dans la région de Tête Blanche (VS) depuis samedi ont été retrouvés morts dimanche soir. La sixième personne n’a toujours pas été localisée, mais les secours continuent de ratisser la zone pour la retrouver.

Les disparus sont cinq membres d’une même famille valaisanne, ainsi qu’une Fribourgeoise, âgés entre 21 et 58 ans, a indiqué lundi en conférence de presse à Sion Christian Varone, commandant de la police cantonale valaisanne. Celui-ci n’a pas souhaité préciser l’identité des personnes, “l’identification formelle étant en cours”. L’un des disparus était membre de l’exécutif de Vex (VS), a toutefois confirmé le président de cette commune.

“Tout a été mis en place, humainement et matériellement, pour sauver ces six personnes. Les sauveteurs, les policiers ont vraiment été jusqu’à l’extrême possibilité de leurs moyens. Parfois devant la nature, on doit s’incliner”, a ajouté le commandant. Il note aussi qu’il y a une ligne rouge à ne pas franchir pour ne pas mettre les secours en danger.

Jusqu’ici cinq personnes ont “malheureusement été retrouvées mortes. Les recherches se poursuivent pour localiser la sixième dans un secteur élargi” dans la région de Tête Blanche, indique Christian Varone. Tant qu’elle n’aura pas été retrouvée, l’espoir est là, même s’il faut aussi être réaliste, relève encore le commandant. Il pointe notamment les conditions extrêmes, avec des températures très basses, dans lesquelles se trouve cette personne depuis samedi.

Le beau temps a permis lundi de mener des recherches, en partie visuellement, a précisé à Keystone-ATS Alexandre Briguet, chef du service opérationnel au sein de l’organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS). Des détecteurs de victimes d’avalanches, d’autres appareils de localisation et des perches de sondage ont aussi été utilisés.

Conditions météo “catastrophiques”

Le groupe était parti samedi matin de Zermatt pour rejoindre Arolla dans la même journée. Mais il n’est jamais arrivé à destination. Inquiet, un membre de la famille qui les y attendait a averti les secours vers 16h00.

Les randonneurs sont finalement localisés, environ une heure plus tard, grâce à un appel de l’un d’entre eux aux secours. Mais les conditions météorologiques “catastrophiques” perturbent les recherches qui mobiliseront environ 35 personnes et onze hélicoptères, selon un décompte de l’Organisation cantonale valaisanne des secours.

Samedi soir, une colonne de secours, partie depuis Zermatt, est contrainte de rebrousser chemin vers 3000 mètres d’altitude, puis les actions terrestres sont suspendues pour des raisons de sécurité. Durant la nuit de samedi à dimanche, une veille est mise en place afin d’évaluer chaque fenêtre météo “qui permettrait une intervention”, note Christian Varone. Sans succès.

Tentatives de réanimation

En parallèle, les experts en informatique s’activent pour exploiter “l’ensemble des données (téléphones portables, réseaux sociaux, GPS) des six alpinistes”. Une équipe de sauveteurs peut finalement être déposée dimanche vers 18h30 à proximité de la cabane de la Dent Blanche. Elle parvient aux alentours de 21h20 dans le secteur de Tête Blanche, où elle découvre les corps de cinq des six personnes portées disparues.

“Nous avons d’abord retrouvé deux personnes en état d’hypothermie sévère qui gisait sur la neige”, raconte le chef des secours d’Air Zermatt, Anjan Truffer, dans une interview accordée à la NZZ. Les secouristes ont ensuite découvert deux autres personnes qui se trouvaient sous une couche de neige, puis une cinquième située à une trentaine de mètres.

Lorsque les personnes sont gelées ou en hypothermie, on ne voit pas immédiatement si elles ont survécu, poursuit-il. Les secouristes ont tenté de réanimer les personnes sur place et certaines ont été transportées par avion dans les hôpitaux.

Raisons du drame pas claires

Les personnes disparues “ont tout fait pour essayer de se protéger”, relève Christian Varone, sans souhaiter indiquer de quelle manière, une instruction ayant été ouverte. “Nous voulons comprendre la chronologie des événements qui ont mené à ce drame”, a aussi relevé la procureure générale Béatrice Pilloud. Pour le moment, les raisons du drame ne sont pas claires, a-t-elle ajouté.

Interrogé sur les conditions météorologiques à Zermatt samedi au moment du départ, Christian Varone a indiqué “qu’elles étaient relativement bonnes, avant de se dégrader rapidement. C’est la montagne qui décide”, a-t-il ajouté. Le groupe évoluait sur le parcours de la Patrouille des Glaciers. Les autorités ne pouvaient pour l’heure pas confirmer si l’une ou plusieurs victimes s’entrainaient en vue de la course.

Selon le chef des secours d’Air Zermatt, Anjan Truffer, les prévisions météorologiques étaient mauvaises pour tout le week-end et les randonnées étaient déconseillées. “Sans vouloir juger qui que ce soit, on ne va pas en montagne par ce temps”, dit-il.

D’autres drames

“Notre canton a connu de nombreux drames en montagne”, souligne encore Christian Varone. En avril 2000, deux personnes qui s’entrainaient pour la Patrouille des Glaciers avaient perdu la vie dans le même secteur, tandis qu’en 2018, cinq randonneurs étaient décédés dans le secteur du Pigne d’Arolla, a-t-il rappelé.

Lors de sa session de mars qui débutait ce matin, le Grand Conseil valaisan a observé une minute de silence. Ce drame “nous rappelle à quel point la nature peut être forte et cruelle”, a souligné le président du parlement cantonal Mathias Delaloye, après avoir invité ses collègues à se lever.

“Nos montagnes ont à nouveau montré combien elles pouvaient être dangereuses. Mes pensées vont aux personnes décédées dans la tragédie de la Tête Blanche et dans les autres accidents ainsi qu’à leurs familles. J’adresse ma reconnaissance et mes remerciements aux équipes de secours”, a aussi partagé la présidente de la Confédération Viola Amherd sur le réseau social X.

Le village de Vex, et les sociétés dont la famille touchée était membre, ont par ailleurs prévu ce soir une cérémonie informelle pour “rendre hommage à nos amis envolés beaucoup trop tôt dans la montagne”, selon un message relayé sur les réseaux sociaux.